Vater von Leon muss wegen Mordverdacht in U-Haft

„Das Landesgericht Innsbruck hat am Donnerstagvormittag über den 38-jährigen Vater des sechsjährigen Buben, der Ende August in der Kitzbüheler Ache ertrunken ist, aus dem Haftgrund der Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des Verbrechens des Mordes und des Vergehens der Vortäuschung einer Straftat verhängt“, erklärt Hansjörg Mayr, Sprecher der Innsbrucker Staatsanwalt in einer Aussendung. Der Vater von Leon sei demnach dringend verdächtig, am 28. August.2022 seinen Sohn vorsätzlich getötet und einen Raubüberfall vorgetäuscht zu haben.