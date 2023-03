Wahrheitseffekt: Warum wir falschen Infos glauben

Was ist der Wahrheitseffekt?

Der Begriff „Wahrheitseffekt“ wurde verwendet, um das allgemeine Phänomen zu beschreiben, dass Menschen eine Information für wahr halten, nur weil diese mehrfach wiederholt wurde, unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt. Er wurde in verschiedenen Bereichen wie Psychologie, Soziologie und Politikwissenschaft untersucht. Die Forschung zu diesem Thema ist bis dato noch nicht abgeschlossen. Die Geschichte des Wahrheitseffekts lässt sich bis in die 1970er-Jahre zurückverfolgen, als Phänomene wie der Scheinwahrheitseffekt und die Verfügbarkeitsheuristik untersucht wurden.