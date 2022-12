Emotionale Beweisführung: Wenn Gefühle gewinnen

Aber auch in politischen Diskussionen spielt emotionale Beweisführung eine große Rolle. In den letzten Jahren, während der Corona Pandemie, gab es etliche Situationen, an denen man dieses psychologische Phänomen erkennen konnte. „Ich empfinde die Maske als unangenehm, also muss sie schlecht sein“ und „Ich bin wütend auf diesen Politiker, also muss er mir schlechtes wollen“ sind klassische Beispiele dafür.