Radioaktives Objekt an serbischer Grenze entdeckt

Technologie seit 2014 verboten, Wirksamkeit nie erwiesen

Radioaktive Blitzableiter waren bis in die 1980er-Jahre unter anderem in Frankreich, Belgien und im damaligen Jugoslawien gebräuchlich. In Serbien, das aus dem Zerfall Jugoslawiens hervorging, wurden sie 2014 weitgehend entfernt und ihr Besitz verboten. Allerdings waren auch Jahre später noch immer Hunderte Blitzableiter dieser Bauart in verschiedenen Städten Serbiens installiert.