47 Tage gratis gearbeitet: Kampf dem Frauen-Los

„Zukunftskonferenzen“

Nach einem Pilotprojekt in Spittal haben heuer bereits drei „Zukunftskonferenzen“ in Wolfsberg, Völkermarkt und Hermagor stattgefunden. Klagenfurt und Villach folgen noch in diesem Jahr. „Ziel ist es, zusammen Maßnahmen zu erarbeiten und umzusetzen, von denen alle Teilnehmenden profitieren sollen und die den unterschiedlichen Gegebenheiten in den Regionen entsprechen. Ganz zentral geht es dabei um regionale Jobs für Frauen, Frauen als potentielle Fachkräfte, um Vereinbarkeit und neue Arbeitszeit-Modelle.“