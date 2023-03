Mann stürzte von Balkon 12 Meter in die Tiefe

Die Erhebungen zu dem Sturz laufen. Hat er das Gleichgewicht verloren oder was war der Grund für den verheerenden Sturz? Der 34-Jährige war auf jeden Fall zum Unfallzeitpunkt allein in seiner Wohnung, als er gegen 15.10 Uhr aus noch unbekannter Ursache vom Balkon seiner Wohnung im dritten Stock eines Mehrparteienhauses in der Gemeinde Althofen 12 Meter vom Balkon in die Tiefe fiel und auf einer Wiese aufschlug.