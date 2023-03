Räuber schlugen ihr Opfer (41) bewusstlos

Das Opfer war am Sonntag gegen 0.41 Uhr in Haid im Haidlandweg zu Fuß unterwegs. Als plötzlich zwei ganz in schwarz gekleidete Personen vor ihm auftauchten und ihn mit einer Pistole bedrohten. Einer der beiden Täter schlug den 41-Jährigen nieder, sodass er mit dem Kopf am Asphalt aufschlug. Er verlor sogar kurzzeitig das Bewusstsein.