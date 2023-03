Die Wahlen im Süden: „Ich wähle den Jörg Haider!“

1. Wer startet? Die Ausgangslage ist so, dass die SPÖ 2018 mit rund 48 Prozent der Stimmen eine absolute Mehrheit - mehr als die Hälfte der Landtagsmandate - nur knapp verpasste. Auch aufgrund eines für kleinere Parteien günstigeren Mandatsberechnungsverfahrens. Zuletzt haben jedoch Amtsinhaberparteien in Wahlen verloren, was genauso dem roten Landeshauptmann Peter Kaiser droht.