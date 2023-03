Ein Tag nach Sieg: Horror-Verletzung bei Ski-Juwel

Im „Brack.ch-Cup“, einem Schweizer Nachwuchsrennen in Lenzerheide, hatte die 17-Jährige noch jubeln dürfen. Tags darauf wollte sie im Riesentorlauf nachlegen, griff im zweiten Lauf voll an und stürzte folgenschwer. „Der Innenski ging weg, ich versuchte zu retten, was nicht mehr zu retten war. Dann kam es zum heftigen Sturz“, so die Schweizerin gegenüber „skinews.ch“.