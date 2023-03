Vienna nach 2:0 bei Young Violets in auf Rang vier

Die Vienna hat in der 2. Fußball-Liga vorerst den Sprung auf Tabellenrang vier geschafft. Die Döblinger feierten am Freitagabend zum Auftakt der 18. Runde im Stadtduell bei den Young Violets Austria Wien einen verdienten 2:0-Erfolg in der Generali Arena und zogen in der Tabelle an Lafnitz, dem FAC und dem GAK vorbei. Der FAC unterlag zu Hause der zweiten Mannschaft von Sturm Graz mit 0:1, Lafnitz kam gegen Vorwärts Steyr über ein 1:1 nicht hinaus.