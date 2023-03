Fronten verhärtet: Heftiger EU-Streit um Pestizide

Parlament: Schwierige Suche nach Mehrheiten

Die Situation ist verfahren, Einigkeit ist in dieser Frage ein Fremdwort. Weder zwischen den Fraktionen im EU-Parlament noch in den Ausschüssen. Die Parteien versuchen nun, Mehrheiten für ihren Standpunkt zu finden. Sarah Wiener will das ÖVP-Argument, ihr Plan gefährde die Lebensmittelsicherheit, so nicht stehen lassen: 20 bis 30 Prozent der Lebensmittel landen im Müll, ein Teil in Futtertrögen, ein weiterer Teil im Tank. Da bestehe wohl keine Gefahr, dass es nicht genug für die Teller gebe, so die Köchin. Die Volkspartei stößt sich an den Reduktionszielen der Kommission und der Grünen, will selbst aber keinen Wert angeben.