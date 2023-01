Endgültiges Aus für Neonicotinoide gefordert

Erfolgreich ganz ohne „Gift“

Das Burgenland hat sich hingegen klar gegen den Einsatz der Neonicotinoide ausgesprochen. Die Notfallzulassung kam hier noch nie zur Anwendung. Angesichts der Studie und der damit verbundenen Auswirkungen auf die Umwelt fordert Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf nun ein endgültiges Aus für das Pestizid. Sie appelliert an Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, die Notfallzulassungen abzuschaffen. Denn gerade die Erfolge in der burgenländischen Bio-Landwirtschaft seien ein Beweis, dass es auch ohne Neonicotinoide gehe. „Mit mittlerweile rund 38 Prozent biologisch bewirtschafteten Flächen, kann man sagen, dass Bio bei uns angekommen ist. Wir belegen aktuell Platz zwei in Österreich“, so Eisenkopf.