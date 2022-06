Forschungsteam entdeckte 67 Pestizide in der Luft

Ein Forschungsteam hat 67 unterschiedliche Pestizide in der Luft in Ostösterreich gemessen. Ihre Studie zeigt, dass Pestizide nicht nur an dem Ort bleiben, an dem sie eingesetzt wurden. Zudem verbreiten sie sich bei höheren Temperaturen eher. Viele der entdeckten Stoffe sind giftig für Tiere und schädlich für die menschliche Gesundheit.