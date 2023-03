NATO-Beitritte: Ratifizierung erneut verschoben

Péter Sztáray, Staatssekretär im Außenministerium, betonte am Mittwoch nach der Beitrittsdebatte im Parlament, diese beiden Länder hätten Ungarn oftmals kritisiert, was „unbegründet und ungerecht“ sei. Unter diesem Aspekt unterstütze die Regierung die Initiative von Parlamentspräsident László Kövér hinsichtlich der Entsendung der Delegation. Laut Aussendung der Fidesz-Fraktion werde die Delegation in der kommenden Woche nach Stockholm und Helsinki reisen.