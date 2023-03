Unbekannter lockte Schülerlotsin mit Schokolade

Weiter Meldungen wurden überprüft

Dass bei den Eltern der Volksschüler die Alarmglocken schrillen, kann er verstehen. Bereits am Mittwoch und auch am Donnerstag sei die Stadtpolizei deshalb am Morgen und zu Mittag vor den Schulen präsent gewesen. Die Information der Eltern über das Schulinformationssystem „Schoolfox“ habe weitere Meldungen über ähnliche Vorfälle gebracht. „Allerdings passen viele nicht zusammen. Wir haben unzählige Informationen bekommen, die sich an verschiedenen Orten zur selben Zeit abgespielt haben sollen.“