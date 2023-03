Mit Kuhglocken statt Kleber auf Klima-Mission

„Klima-Lethargie“ in der Politik

Das Anliegen, das Landwirte mittels Kuhglocken-Geläut vorbrachten, gleicht aber dem der Klimakleber: Unter dem Motto „Klima-Lethargie is nix fia mi“ fordern sie die Politiker auf, „endlich aktiv zu werden und einen klimafreundlichen und -gerechten Wandel unserer Landwirtschaft und Gesellschaft aktiv voranzutreiben“, heißt es seitens der Organisatoren von ÖBV-Via Campesina Austria und Farmers for Future.