Opern-Räuber zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt

Tat aus Verzweiflung

Am Mittwoch stand der Gelegenheitsarbeiter und fünffache Vater in Graz wegen Raub vor Gericht und sprach von einer Verzweiflungstat aus finanzieller Not: „Wir waren knapp davor unsere Wohnung zu verlieren.“ Dass er bewusst eine ältere Frau mit Gehhilfe ausgewählt habe, bestreitet er. Das Opfer hingegen schildert unter Tränen: „Mein Leben lang wurde ich wegen meiner Behinderung immer als leicht angreifbar, als Opfer, gesehen. Das hat sich hier wieder bestätigt.“