Ein Sommer am Berg mit musikalischen Sternstunden

Doch es warten noch mehr klingende Namen: Nick Mason ist am 16. Juli zu erleben, Peter Cornelius am 6. September und Rockikone Kim Gordon bereits am 28. Juni. Fans irischer Punkrock-Musik werden am 24. August mit Flogging Molly auf ihre Kosten kommen, wer es ruhiger mag, ist bei Singer-Songwriter Faber am 31. August gut aufgehoben.