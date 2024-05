Grazer Regierung: Jetzt rückt Gries in den Fokus

Um Kinder geht es auch bei dem Kinderrad-Bonus, der nun auf alle Drittklässler ausgeweitet wird. 250 Euro werden dafür pro Kind in die Hand genommen. Ein Fokus auf Schulen lässt sich aus dem neuen Investitionsplan herauslesen: Knapp 24 Millionen Euro werden noch im Mai beschlossen, die größte Summe geht mit 8,3 Millionen Euro in den Pflichtschulausbau. Mit der Markthalle am Hofbauerplatz in Eggenberg und der Sanierung des Jugendzentrums Login (Straßgang) werden weitere Millionen für Projekte auf der rechten Murseite in die Hand genommen.