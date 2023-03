Verhandlungen zwischen Freundschaft und Seilschaft

Nach der Wahl ist - ja, was eigentlich? Die letzten versprengten Plakate „zieren“ immer noch die Landschaft, die hohe Politik selbst macht sich rar. Das liegt einerseits am wohlverdienten Urlaub der zweiten und dritten Reihe, die sich vor dem 29. Jänner die Füße wund gelaufen und den Mund fusselig geredet haben. Und an vorderster Front wird eben verhandelt, was das Zeug hält. Hinter den Kulissen wohlgemerkt. Was man von dort im lauten Bühnengeflüster hört, macht zumindest eines deutlich: Es hat schon seinen Sinn, dass die konstituierende Landtagssitzung mit dem 23. März am spätestmöglichen Termin stattfindet.