1,5 Jahre vorgezogen: Riesen-Update für VW ID.3!

Gelungene Änderungen am Design

Das Exterieur wurde optisch geglättet und klarer gestaltet. So fällt an der Front das schwarze „Schnauzbärtchen“ weg, es ist mehr in Wagenfarbe lackiert. Die Haube wirkt jetzt länger, weil die schwarze Leiste unter der Windschutzscheibe wegfällt und Vertiefungen an den Seiten die Front zusätzlich strecken. Durch einen besseren Luftstrom um die Vorderräder (Air Curtain) optimiert VW die Aerodynamik. Am Heck leuchten die zweigeteilten Rücklichter erstmals auch in der Heckklappe, wo bisher nur Rückstrahler angebracht waren.