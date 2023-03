AMS-Chef rechnet mit Trendumkehr bei Arbeitslosen

Zahlen dürften bald wieder steigen

AMS-Chef Johannes Kopf verwies auch auf einen Anstieg der Arbeitslosigkeit auf dem Bau. „Die stärkere Bauarbeitslosigkeit dürfte jedoch teilweise auch auf die winterlichen Verhältnisse zurückzuführen sein, so sehen wir eine schlechtere Entwicklung in Südösterreich, wo ja auch mehr Schnee gefallen ist“, so Kopf.