„Regierung opfert Mieter für taktische Spiele“

Die SPÖ will bei der Nationalratssitzung am Mittwoch weiter Druck für eine Mietpreisbremse machen. Die „unglaubliche Teuerung“ sei jenes Thema, das die Menschen in Österreich am meisten bewege, so Vize-Klubchef Jörg Leichtfried bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Genau hier versage die Regierung aber schon seit längerem. „Und jetzt opfern sie die Interessen der Mieter für parteitaktische Spiele.“ Auch die NEOS bringen sich vor der Plenarsitzung in Stellung, sie fordern einen Bonus für Vollzeitkräfte.