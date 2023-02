ÖVP blockiert Mietpreisbremse mit neuer Forderung

Denn das Paket, das in drei Stufen umgesetzt werden soll, war schon fertig verhandelt, als die ÖVP plötzlich eine neue Forderung stellte. Auch die Grunderwerbssteuer soll gleich mit abgeschafft werden - bis zu einem bestimmten Betrag. Da stehen rund 500.000 Euro als Obergrenze im Raum. Damit soll Eigentum wieder leistbarer werden. Da wollen die Grünen nicht mitmachen. „Es gibt keine Gegenfinanzierung. Es gab keine konkreten Verhandlungen. Und was passiert mit den Gemeinden, die 93 Prozent der Grunderwerbssteuer erhalten?“, so ein Grüner. Prinzipiell zeigen sich die Grünen in diesem Punkt gesprächsbereit, aber sie wollen die Abschaffung der Grunderwerbssteuer nicht einer Hauruckaktion beschließen.