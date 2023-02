„Aliquotierung der Pensionen muss rasch weg“

Seit 2022 gibt es die Inflationsanpassung im ersten Pensionsjahr gestaffelt. Wer im Jänner geht, erhält 100 Prozent, im Februar 90 Prozent usw. Im November und Dezember gibt es null Erhöhung. Die Aliquotierung sei vor allem diskriminierend gegenüber Frauen, sagt Korosec. Bedingt durch die schrittweise Anhebung des Pensionsalters ab 2024, kommt es so weit, dass in den nächsten zehn Jahren der Stichtag für alle Frauen in die zweite Jahreshälfte fällt.