Kinderbetreuung muss „mit Turbo“ ausgebaut werden

Höhere Löhne für Personal

Eine Milliarde Euro müsse pro Jahr in den Ausbau investiert werden, fordert AK-Präsidentin Renate Anderl im Namen aller Sozialpartner. Eine rasche, österreichweit gleiche Ausbildung von zusätzlichen Elementarpädagogen wäre ebenso notwendig wie deren bessere Bezahlung und Wertschätzung. Aktuell gibt es in vielen Regionen (z. B. Oberösterreich oder der Steiermark) viel zu wenig Betreuung. Bei den unter Dreijährigen sind in Summe nur für 29 Prozent der Kinder Plätze da, obwohl zum Beispiel die EU seit mehr als zehn Jahren mehr fordert. „Wenn alle Frauen, die könnten, arbeiten würden, hätten wir sogar nur ein Deckungsniveau von 17 Prozent“, weiß Infineon-Chefin Sabine Herlitschka.