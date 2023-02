Saison-Aus! ÖSV-Ass bei Sturz schwer verletzt

Der Sturz von Sonja Gigler am vergangenen Sonntag im Mixed-Teambewerb im Ski Cross bei der WM in Bakuriani in Georgien ist folgenschwer gewesen: Die 21-jährige Vorarlbergerin zog sich laut ÖSV-Angaben vom Montag im linken Knie Risse des vorderen Kreuzbandes sowie des Außenmeniskus zu.