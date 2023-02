Sanitäter brachten eigenes Kind im Auto zur Welt

„Mein Mann weiß was er tut“

Mutter und Sohnemann erfreuen sich bester Gesundheit und die nun vierköpfige Familie konnte sich in den letzten Wochen gut von dem aufregenden Erlebnis erholen und ist glücklich, dass die spontane Autogeburt so gut verlaufen ist. „Ich hatte volles Vertrauen in meinen Mann, der selbst ja Anästhesie-Pfleger und Rettungssanitäter mit jahrelanger Erfahrung ist. Auch wurde ich dadurch bestätigt, dass mein liebster Dienstpartner beim Roten Kreuz mein Mann ist und auch bleibt. Weil wir uns blind verstehen und vertrauen und ich nun mehr denn je weiß ‚der Mann weiß, was er tut“, schmunzelt Theresa und strahlt ihren persönlichen Helden und Ehemann glücklich an.