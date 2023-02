Kämpferin für Sichtbarkeit und freies Leben

Schon in „Vorstadtweibern“

Ehre wurde 1999 in Wels als Bub geboren, sie wuchs in Oberösterreich auf und lebt heute in Wien. Bereits im Februar 2021 outete sich die 1,86 Meter große Schauspielerin als Transfrau, damals noch unter dem Namen Thea David Ehrensperger. Schon 2019 trat sie in zwei Folgen für die ORF-Serie „Vorstadtweiber“ vor die Kamera. Ihr Kinodebüt gab Ehre nun in Christoph Hochhäuslers Krimi „Bis ans Ende der Nacht“, der im Juli ins Kino kommt. Ehre spielt die Rolle einer Transfrau, die verdeckt im Drogenmilieu ermittelt. Ihre schauspielerische Leistung wurde nun mit dem „Silbernen Bären“ gewürdigt.