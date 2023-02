„Sojus“-Kapsel an Raumstation ISS angedockt

Als Ersatz für eine beschädigte russische Raumfähre hat am Sonntag eine unbemannte "Sojus"-Raumkapsel an der Internationalen Raumstation ISS angedockt. Nachdem die „Sojus MS-23“ am Freitag vom Kosmodrom Baikonur in Kasachstan gestartet war, kam sie am Sonntag an der ISS an, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten.