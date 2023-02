Russen wollen defekte Raumkapsel auf Erde landen

Die Roskosmos-Ingenieure hatten in den vergangenen Wochen mit Lecks an gleich zwei an der ISS angedockten Raumkapseln zu tun. Der defekte Frachttransporter „Progress MS-21“ wurde am Sonntag abgekoppelt und kontrolliert zum Absturz gebracht. Er verglühte beim Eintritt in die Erdatmosphäre, die letzten Trümmer stürzten in den Pazifik.