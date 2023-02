„Wir können die Pferde jetzt wieder loslassen“

Schweres Los

Den einfachsten Gegner haben die Messestädter nicht vor sich. Die siebentplatzierten Niederösterreicher spielten einen starken Herbst, waren fünf Runden lang sogar Tabellenführer. Erst in der Endphase der Hinrunde rutschten sie ab. „Ein schweres Los, sie sind sehr kompakt und eingespielt. In der Winterpause haben sie an ihrem Kader außerdem kaum etwas verändert“, meint Janeschitz, „aber ich denke schon, dass der Druck trotzdem mehr bei ihnen liegt.“