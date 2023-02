NEOS-Mann steht zu Sager, FPÖ prüft rechtlich

Kickls „Mumien“-Sager: Van der Bellen wartet auf den Bericht

Dieser liegt in Umfragen mit seiner FPÖ dennoch auf Platz 1 - ebenso wie auf der offenen Empörungsskala. Jüngste Beispiele: wortakrobatische Aschermittwochsrede in der Jahnturnhalle von Ried. Mit Folgen. Kickl bezeichnete Bundespräsident Alexander Van der Bellen als „senile Mumie“. Die Staatsanwaltschaft prüft einen Anfangsverdacht wegen Beleidigung. Van der Bellen muss weiteren Schritten zustimmen. In einer ersten Reaktion sagte er, man müsse „nicht jede Folklore kommentieren“. Am Freitag ließ das Staatsoberhaupt jedoch verlauten, man warte auf den Bericht der Staatsanwaltschaft.