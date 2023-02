So soll Schützenhilfe von SPÖ-Stars gelingen

Bei den österreichischen Sozialdemokraten rumort es gewaltig. Wegen der anstehenden Landtagswahlen in Kärnten und Salzburg will aber offenbar niemand offiziell die Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner infrage stellen. Nicht einmal der sonst so kritische burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil will das Thema aufmachen. Erst nach den beiden Wahlen soll darüber gesprochen werden. Unlängst soll sogar Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hörbar über Konsequenzen nach den beiden anstehenden Urnengängen gesprochen haben.