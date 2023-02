Zwölf Ratschenkästen im Test: Nur einer „sehr gut“

Nur einer mit der Note „sehr gut“

Sieger mit der höchsten Punktzahl und der Note „sehr gut“ im Test ist der Knarrenkasten Hazet 900Z - er ist aber auch einer der Teuersten. Er zeichnet sich mit sehr hochwertigem Inhalt in einem handlichen Kunststoffkasten aus. Absolut top: Keine andere Ratsche im Test ist mit 90 Zähnen so fein verzahnt und hält eine so hohe Maximalbelastung aus: 945 Newtonmeter. Sehr maßhaltig und solide sind auch die Stecknüsse gefertigt.