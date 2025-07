Nach offenem Brief der Eltern: Minister greift ein

Es ist noch lange nicht vorbei, im Gegenteil. Jetzt, etwas mehr als drei Wochen nach dem blutigen Amoklauf am BORG Dreierschützengasse in Graz, lösen zunehmend Wut und Enttäuschung die anfängliche Schockstarre ab. Fragen von Eltern und Schülern tauchen auf, vor allem jene nach dem Warum. Hohe Wellen schlug der offene Brief des Elternvereins, „im Sinne der betroffenen Schüler, Lehrer und Familien“, der an Bundespräsident, Kanzler, alle Parlaments- und Landtagsklubs geschickt wurde.