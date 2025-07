Ägypter quälte kleinen Sohn mit heißem Messer

Es sind schlimme Vorwürfe, die Staatsanwalt Richard Gschwenter gegen den bislang unbescholtenen Ägypter, der laut eigenen Angaben studierter Rechtsanwalt ist, erhebt. Im Zeitraum November 2022 bis zum Sommer des vergangenen Jahres soll es immer wieder zu häuslicher Gewalt gegen seine Frau und zwei der drei gemeinsamen minderjährigen Kinder gekommen sein. Demnach soll das Martyrium der Opfer bereits in Ägypten mit Schlägen und Drohungen seinen Anfang genommen haben. Kurz nachdem die fünfköpfige Familie in Österreich um Asyl ansucht, verliebt sich der Mann in eine Ungarin.