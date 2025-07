Machtdemonstration! Spanien überrollt Portugal 5:0

Spaniens Frauen haben ihre Ambitionen auf den ersten EM-Titel eindrucksvoll untermauert. Die Topfavoritinnen fertigten Portugal am Donnerstag in ihrem Auftaktspiel beim Turnier in der Schweiz mit 5:0 (4:0) ab. Vier Tore fielen in der ersten Hälfte, danach schaltete der überlegene Weltmeister vor 29.520 Zuschauern in Bern einen Gang zurück. Italien rang im Parallelspiel der Gruppe B in Sion Belgien verdient mit 1:0 (1:0) nieder.