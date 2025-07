Wienerin wollte übernatürlich Kinder – Einweisung

Der Angriff hat einen brisanten Hintergrund: „Die Betroffene bekundete Interesse an den Söhnen der Nachbarin. Das sind zwei 16-jährige Burschen.“ Die wesentlich ältere Wienerin fing an, ihnen Zettelchen zu schreiben – die Jugendlichen schrieben zurück. „Während dieses Austausches wird schnell klar, was sie von den Burschen möchte. Die zwei Söhne sollten sie in der Astralwelt schwängern. Sex sei dabei überhaupt nicht notwendig“, versucht die Staatsanwältin die Intentionen der an Schizophrenie Erkrankten den Geschworenen zu erklären.