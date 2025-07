Weltmeister hat kein Verständnis für Ski-Rebellin

Kein offizieller Wohnsitz in Tschechien

Bruno Sassi, Communications Director der FIS, schrieb allerdings der „Krone“ zum aktuellen Status: „Das FIS-Council lehnte in seiner Sitzung am 12. und 13. Juni den Antrag von Carina Edlinger auf Lizenzwechsel von Österreich nach Tschechien ab, da die Athletin nicht den erforderlichen Nachweis für einen offiziellen Wohnsitz in Tschechien seit mindestens zwei Jahren erbracht hat. Anträge auf einen Lizenzwechsel können jährlich bis zum 1. Mai eingereicht werden.“ Ein Start bei den Paralympics nächstes Jahr für Tschechien scheint für Edlinger damit derzeit außer Reichweite zu sein.