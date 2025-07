Nach Jota-Tod: Rührende Geste des FC Liverpool

Der 28-Jährige und sein Bruder kamen bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Sie waren am Donnerstag in der Früh in der Provinz Zamora im Nordwesten Spaniens unterwegs, als das Auto von der Straße abkam und Feuer fing. Der tragische Vorfall ereignete sich nur zwei Wochen, nachdem der dreifache Familienvater seine langjährige Lebensgefährtin Rute Cardoso in Porto geheiratet hatte.