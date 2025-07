Horner über Russell: „Wenn er Sorgen hätte, …“

Während die Gerüchte Unruhe bei Red Bull schüren, hegt Teamchef Horner einen brisanten Verdacht. Der Brite deutete an, dass Russell vermutlich still und heimlich bereits einen neuen Mercedes-Vertrag in der Tasche habe. „George sondiert den Markt nicht intensiv genug“, vermutet Horner bei Viaplay. „Wenn er sich wirklich Sorgen um seinen Platz machen würde, würde er sich umsehen.“