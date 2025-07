Entstellt und blind: Wo ist Kater „Mucki“ bloß?

Zwei Schicksalsgefährten finden sich

Auch Silvia Wohlmuth (53) aus Mariasdorf im Bezirk Oberwart war das ein Anliegen, als sie vor fünf Jahren für ihre gehbehinderte, mittlerweile 83-jährige Mutter Martha eine passende Katze suchte. Bei Tierarzt Christoph Haller in Markt Allhau wurde sie fündig. „Er hatte ein dreiviertel Jahr lang einen ungechipten schwarzgrauen Tigerkater mit weißen Fellanteilen aufgepäppelt, der blutüberströmt bei ihm abgegeben worden war. ,Mucki‘, so sein Name, ist seit seinem Unfall auf beiden Augen halb blind. Das linke kann er nicht mehr ganz öffnen. Sein Kopf ist deformiert, sein Mund schief, das Unterkiefer verdrahtet. Niemand wollte dieses arme, entstellte Tier. Meine Mutter und ich haben uns aber sofort in den kleinen Racker schockverliebt“, erzählt Silvia Wohlmuth, die in Wien als Versicherungsangestellte arbeitet und nur am Wochenende zu Hause in Mariasdorf ist.