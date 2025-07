Exklusive Duft-Sets von KFC gewinnen

Am 21. Mai war es so weit: KFC hat mitten im Herzen Wiens ein neues Restaurant eröffnet – stylisch, modern, mit 475 m² Fläche, 180 Sitzplätzen und allem, was Fans der ikonischen Chicken-Spezialitäten lieben. Jetzt geht das Kult-Erlebnis noch einen Schritt weiter – mit zwei exklusiven Parfums nach dem geheimen Originalrezept. Die „Krone“ verlost 1x3 Duftsets der limitierten KFC-Düfte.