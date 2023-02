Ukraine-Krieg trennte Österreicherin von Sohn

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Österreicherin Elvira Bauer von ihrem Sohn Georgij in Russland getrennt. Ein Visum zur Einreise nach Österreich wurde verweigert. Der Regimekritiker lief zudem Gefahr, in die Armee eingezogen zu werden, und musste nach Armenien flüchten. Nach langem Hin und Her mit den Behörden gibt es jetzt einen Lichtblick.