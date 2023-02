Mercedes zeigt G-Klasse als riesige Pufferjacke

Tatsächlich soll der Jacken-Geländewagen den Weg ebnen für ein ambitioniertes Kooperationsmodell als Plattform für Co-Creation in Branchen wie Kunst, Technologie, Sport, Musik und Design. Das Thema „Art of Imagination“ soll dabei für eine inspirierende Botschaft stehen, heißt es seitens Mercedes: Sie fordere dazu auf, große Träume zu verwirklichen und eigene Schritte zu wagen, unbekannte Wege zu gehen, das Unmögliche in Reichweite zu bringen und grenzenlos Neues zu entdecken.