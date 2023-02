„Ja, ich versuche im Sprachgebrauch zu gendern“

Benjamin Rammel ist Ersatzgemeinderat für die Grünen in Villach, fungiert dort auch als Sprecher der Fraktion. Zusätzlich engagiert er sich als Landesgeschäftsführer in der Grünen Jugend Kärnten. Nach seinem Studium in Graz zog es ihn schnell zurück in seine Heimat nach Kärnten, wo er nun für den Kärntner Landtag kandidiert.