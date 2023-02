„Peter Kaisers Hüftschwung ist nachahmenswert“

Zu Gast in der ersten Folge: Luca Burgstaller. Der 27-Jährige ist der jüngste Landtagsabgeordnete, den es in Kärnten bisher gab. Schon mit 15 fand er seinen Weg in die Politik. Er ist nicht nur Gemeinderat in Hermagor, sondern auch Landesvorsitzender der sozialistischen Jugend Kärnten. Sein Wirtschaftsrecht-Studium hat er kürzlich abgeschlossen.