Trump-Berater wollte Epstein-Kurz-Termin einfädeln

In den neuen vom US-Kongress veröffentlichten E-Mails des pädokriminellen Investors Jeffrey Epstein taucht nun auch Sebastian Kurz auf. Brisant: Der Berater von Präsident Donald Trump Steve Bannon wollte offenbar eine Zusammenkunft von Kurz und Epstein organisieren – dies wohl ohne das Wissen des ehemaligen türkisen Kanzlers.
Mehr als 23.000 Dokumentenseiten aus dem Nachlass des verurteilten Sexualstraftäters Epstein wurden am Mittwoch publik gemacht. Seitdem gerät Trump zunehmend in Bedrängnis – etwa schrieb Epstein, der amtierende Staatschef habe „von den Mädchen gewusst“. Das Weiße Haus will davon allerdings nichts wissen.
In den Unterlagen sind auch zahlreiche Chats zwischen Epstein und Bannon zu finden. „Kurz wants to meet you“, soll der rechtsextreme Nationalist an Epstein geschrieben haben. Dieser soll sofort Interesse gezeigt haben. Kurz sei „ready to meet“, schrieb Bannon. „Great“, antwortete Epstein.
Am 4. Juli soll Epstein an Bannon gerichtet haben: Epstein Bannon Kurz. Etwas zu nahe an Bronshtein, Goebbels..“ Mit Bronstein könnte er den bürgerlichen Namen des kommunistischen Revolutionärs Leo Trotzki gemeint haben. Joseph Goebbels war im nationalsozialistischen Deutschland Propagandaminister und zudem der engste Vertraute Adolf Hitlers. Daraufhin meinte Epstein: „Way way way to close“, also „viel viel viel zu nahe“.
Kurz-Sprecher ortet eine Intrige
Auf „Standard“-Anfrage bezeichnete ein Sprecher des Ex-Kanzlers die Geschichte als „Schwachsinn“ und sprach von neuen Anpatz-Versuchen. „Sebastian Kurz kennt weder Epstein, noch Bannon, noch ist er nahe an Goebbels“, meinte er weiter. Solche Spielchen seien Teil des Politikzirkus. Irgendjemanden in irgendetwas hineinzuziehen, auch wenn es noch so absurd sei.
Die Chat-Unterhaltung wird in weiterer Folge wirr. Bannon verschriftlichte: „Ken starr in ny 11, 12“. Damit könnte er auf den mittlerweile verstorbenen Sonderermittler Kenneth Starr angespielt haben. Epstein antwortete. „In Brussels/ london.“ Sowie: „K“, eine Abkürzung für „Okay“. Danach wurde wieder Kurz zum Thema: „If you want yo do Kurz he asked for prospective dates.“ Der Ex-Kanzler soll also demnach nach möglichen Terminen gefragt haben. Bannon schrieb darauf: „I wont be there but youll have fun“, also „Ich werde nicht da sein, aber ihr werdet Spaß haben“. Welches Treffen hiermit genau gemeint sein könnte, ist nicht bekannt.
Worum geht es beim Epstein-Fall?
Epstein hatte über viele Jahre systematisch Minderjährige missbraucht. Er beging 2019 mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle nach offiziellen Angaben Suizid. In Teilen der US-Gesellschaft sorgte Epsteins Tod für Spekulationen, weil er beste Kontakte in die amerikanische High Society hatte. Prominente und Milliardäre gingen bei ihm ein und aus – auch US-Präsident Trump verbrachte Zeit mit Epstein, wie mehrere Party-Videos belegen.
Trump hatte im Wahlkampf versprochen, die Epstein-Akten offenzulegen. Er steht unter Zugzwang, weil er sich nach seinem Amtsantritt im Jänner jedoch geweigert hatte. Während die US-Regierung versucht, maximale Distanz zwischen Trump und dem Fall Epstein zu schaffen, machen die Demokraten immer wieder Druck.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.