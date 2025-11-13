Trump-Berater wollte Epstein-Kurz-Termin einfädeln

Die Chat-Unterhaltung wird in weiterer Folge wirr. Bannon verschriftlichte: „Ken starr in ny 11, 12“. Damit könnte er auf den mittlerweile verstorbenen Sonderermittler Kenneth Starr angespielt haben. Epstein antwortete. „In Brussels/ london.“ Sowie: „K“, eine Abkürzung für „Okay“. Danach wurde wieder Kurz zum Thema: „If you want yo do Kurz he asked for prospective dates.“ Der Ex-Kanzler soll also demnach nach möglichen Terminen gefragt haben. Bannon schrieb darauf: „I wont be there but youll have fun“, also „Ich werde nicht da sein, aber ihr werdet Spaß haben“. Welches Treffen hiermit genau gemeint sein könnte, ist nicht bekannt.