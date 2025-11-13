Digitaler PlusClub bringt über 1 Mio. € Ersparnis

Seit gut zwei Jahren sorgt der digitale Kelag-PlusClub für Begeisterung bei Kärntens Energiekund:innen. Mit mehr als 62.000 registrierten Mitgliedern und über 75.000 eingelösten Gutscheinen zeigt sich: Die Umstellung vom traditionellen Gutscheinheft auf ein modernes Online-Portal war ein voller Erfolg. Die Ersparnis für die Kund:innen ist beachtlich – über eine Million Euro wurden seit November 2023 bereits eingespart.